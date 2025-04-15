Антипапиллома (Antipapilloma)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
73,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
8.1 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
84,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
8.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
79,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,30 грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
26.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 48-В
29.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
67.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
67.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
72,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
72,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,00
Экономия при брони: -13,00 грн