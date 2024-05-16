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Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл - Киев (878573) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
70,88
Экономия: -5,32 грн
65,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
67,46
Экономия: -6,37 грн
61,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
73,72
Экономия: -12,75 грн
60,97 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -5,45 грн
60,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (1)
69,56
Экономия: -8,54 грн
61,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 44
Всего: упаковка (1)
70,10
Экономия: -10,45 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 70
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -18,35 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Пирятин, пл. Независимости, 2-В
Всего: упаковка (1)
77,30
Экономия: -17,65 грн
59,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (2)
71,15
Экономия: -9,90 грн
61,25 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (3)
70,74
Экономия: -11,09 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Мена, ул. Сиверский Шлях, 28/2
Всего: упаковка (1)
88,32
Экономия: -28,67 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Шевченко, 7/4
Всего: упаковка (1)
73,99
Экономия: -14,34 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Центральная, 97-М
Всего: упаковка (1)
73,33
Экономия: -13,68 грн
59,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
66,37
Экономия: -5,42 грн
60,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (2)
69,33
Экономия: -8,45 грн
60,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -22,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -20,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
68,19
Экономия: -6,90 грн
61,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (2)
70,28
Экономия: -8,99 грн
61,29 грн