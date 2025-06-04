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Икстенд (Xtend)
Икстенд (Xtend)
Днепр
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
387.0 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
388.6 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
389.2 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
390.3 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
391.2 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
393.6 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
393.9 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
394.0 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
394.1 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
812.1 км
Икстенд таблетки №60
Herbs of the Earth
1600,00
грн
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