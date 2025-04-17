Зубная паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,56
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,76
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,87
Экономия при брони: -11,99 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,51
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,57
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,71
Экономия при брони: -11,83 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,41
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,41
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,79
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,65
Экономия при брони: -8,77 грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
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Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
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75.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс социальная
Закрыто
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75.5 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс социальная
Закрыто
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76.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
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Закрыто
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Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,69
Экономия при брони: -9,81 грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
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Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma