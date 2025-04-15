Зубная паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,36
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,72
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,62
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,19
Экономия при брони: -11,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,42
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,02
Экономия при брони: -10,14 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
200,43
Экономия при брони: -13,47 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
231,93
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,01
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,75
Экономия при брони: -12,87 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,76
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,03
Экономия при брони: -16,15 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,94
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,31
Экономия при брони: -13,43 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,65
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,14
Экономия при брони: -10,26 грн
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Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,20
Экономия при брони: -15,32 грн
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65.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,74
Экономия при брони: -8,86 грн
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Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,35
Экономия при брони: -16,47 грн