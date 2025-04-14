Зубная паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,85
Экономия при брони: -15,68 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,42
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копейка
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,92
Экономия при брони: -16,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,75
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,72
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Европейская, 85
3.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma