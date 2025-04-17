Зубная паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
198,50
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
195,06
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,82
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
194,03
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
163,95
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,00
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
173,96
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
165,52
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
173,68
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,62
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,31
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,47
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
163,75
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
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Экономия при брони: -10,47 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
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Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,15
Экономия при брони: -11,27 грн
Аптека низких цен
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Закроется через 51 мин
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
174,32
Экономия при брони: -11,24 грн
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Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
194,91
Экономия при брони: -7,95 грн
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64.9 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
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Экономия при брони: -13,43 грн
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Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Зубная паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
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Экономия при брони: -13,50 грн