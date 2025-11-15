Киев
Карипазим (Caripazim)
Карипазим (Caripazim)
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
324,58
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
323,71
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
324,73
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
442,73
Экономия при брони:
-95,30 грн
347,43
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
352,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
443,90
Экономия при брони:
-96,47 грн
347,43
грн
Забронировать
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
378,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
307,36
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 71
4.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
352,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60
грн
Забрать 18.11 после 19:00
