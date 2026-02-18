Николаев
Карипазим (Caripazim)

Карипазим (Caripazim)

Николаев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
0.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
431,30
Экономия при брони: -15,56 грн
415,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
0.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
435,75
Экономия при брони: -22,07 грн
413,68 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
437,18
Экономия при брони: -21,32 грн
415,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
443,47
Экономия при брони: -29,92 грн
413,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
1.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
440,56
Экономия при брони: -25,11 грн
415,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 154
1.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
383,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
3.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
3.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
437,66
Экономия при брони: -22,34 грн
415,32 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
4.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
355,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
4.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
5.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
5.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
432,76
Экономия при брони: -17,54 грн
415,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 62
5.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
383,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А/1
5.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
364,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
417,84
Экономия при брони: -22,94 грн
394,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
417,30
Экономия при брони: -20,67 грн
396,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
12.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
434,43
Экономия при брони: -19,90 грн
414,53 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
52.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60 грн
