Николаев
О товаре
Цены
Карипазим (Caripazim)
Карипазим (Caripazim)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 32 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
0.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
431,30
Экономия при брони:
-15,56 грн
415,74
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
0.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
435,75
Экономия при брони:
-22,07 грн
413,68
грн
Забронировать
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
437,18
Экономия при брони:
-21,32 грн
415,86
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
443,47
Экономия при брони:
-29,92 грн
413,55
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
1.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
440,56
Экономия при брони:
-25,11 грн
415,45
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 154
1.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
383,13
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
3.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
3.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 15:00
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
437,66
Экономия при брони:
-22,34 грн
415,32
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
4.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
355,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
4.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
5.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
5.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
432,76
Экономия при брони:
-17,54 грн
415,22
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 62
5.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
383,13
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А/1
5.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
364,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
417,84
Экономия при брони:
-22,94 грн
394,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
417,30
Экономия при брони:
-20,67 грн
396,63
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
12.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
434,43
Экономия при брони:
-19,90 грн
414,53
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
52.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
428,60
грн
Забрать 20.02 после 16:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню