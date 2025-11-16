Киев
Карипазим (Caripazim)

Карипазим (Caripazim)

Львив (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Львив
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
435,72
Экономия при брони: -20,11 грн
415,61 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
415,80
Экономия при брони: -44,70 грн
371,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
445,69
Экономия при брони: -30,64 грн
415,05 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,60 грн
