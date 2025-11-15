Киев
Карипазим (Caripazim)
Карипазим (Caripazim)
Доступно в 51 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
337,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
314,01
Экономия при брони:
-16,79 грн
297,22
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
324,12
Экономия при брони:
-21,22 грн
302,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
314,36
Экономия при брони:
-17,08 грн
297,28
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
386,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
314,90
Экономия при брони:
-12,04 грн
302,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
318,01
Экономия при брони:
-20,76 грн
297,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
323,83
Экономия при брони:
-21,11 грн
302,72
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Еленовская, 34
2.8 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
337,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
324,15
Экономия при брони:
-20,38 грн
303,77
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
332,56
Экономия при брони:
-3,36 грн
329,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
314,42
Экономия при брони:
-17,18 грн
297,24
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
438,56
Экономия при брони:
-71,48 грн
367,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
6.4 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
318,13
Экономия при брони:
-20,87 грн
297,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
6.5 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
426,34
Экономия при брони:
-26,47 грн
399,87
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
337,10
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
7.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
337,10
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
7.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
337,10
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
7.0 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
311,31
Экономия при брони:
-14,04 грн
297,27
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 28
7.3 км
Карипазим порошок лиофилизированный д/пригот. раствора д/наруж прим. 400 ПЕ №1
Институт Фармакохимии Иовела Кутателадзе
351,00
грн
Забронировать
