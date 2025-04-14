Одесса (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,88
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
79,38
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,19
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,88
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
67,79
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,87
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
68,23
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,10
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,52
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
66,47
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,61
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
67,42
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
67,11
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
67,96
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
78,71
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,57
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
68,06
Экономия при брони: -4,58 грн