Николаев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,45
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,00
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,92
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,63
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
85,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,80
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,14
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,73
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
76,53
Экономия при брони: -3,89 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,54
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
75,27
Экономия при брони: -2,63 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,71
Экономия при брони: -5,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
76,37
Экономия при брони: -3,73 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
78,49
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
76,29
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
79,91
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Рапимакс таблетки блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
77,55
Экономия при брони: -4,91 грн