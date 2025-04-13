Киев
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Дезодорант-ополаскиватель для полости рта Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 149 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,46 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,47 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,53 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,70 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,03 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,58 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,09 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,16 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,72 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
72,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,00 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,19 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,50 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,51 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,61 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,61 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
85,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,47 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,46 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,66 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,73 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,78 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,53 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,87 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,04 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,49 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,48 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,97 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,20 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,52 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,58 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,19 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE чайное дерево 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE ромашка и календула 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,55 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт 250 мл №1
Фармис ЛТД
82,60 грн
Дезодорант-ополаскиватель для полости рта DR.NICE эвкалипт и шалфей 250 мл №1
Фармис ЛТД
83,28 грн
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