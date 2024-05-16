К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Харьковская, 12 Всего: упаковка (2) 670,91 Экономия: -49,90 грн 621,01 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (1) 738,45 Экономия: -147,65 грн 590,80 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7 Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А Всего: упаковка (2) 712,28 Экономия: -44,79 грн 667,49 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, дорога Фонтанская, 16/11 Всего: упаковка (2) 729,93 Экономия: -114,42 грн 615,51 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шепетовка, просп. Мира, 36-А Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/2 Всего: упаковка (1) 1059,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А Всего: упаковка (1) 1059,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18 Всего: упаковка (3) 1059,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Славута, ул. Соборности, 20 Всего: упаковка (2) 1039,30 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б Всего: упаковка (2) 864,25 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9 Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А Всего: упаковка (1) 1059,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. 15-го Апреля, 2-Е Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Торговица, 7 Всего: упаковка (2) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Луцк, просп. Воли, 9/16 Всего: упаковка (1) 1059,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:30 График работы Львов, ул. Вашингтона, 8 Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Мукачево, ул. Духновича Александра, 2 Всего: упаковка (1) 625,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Берегово, пл. Кошута, 7 Всего: упаковка (1) 859,50 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всего: упаковка (2) 625,20 грн Забронировать