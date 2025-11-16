Киев
Интимный гель-смазка Свит плеже (Intimate lubricating gel Sweet pleasure)
Чернигов
(адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Интимный гель-смазка Sweet Pleasure увлажняющий со вкусом клубники со сливками Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
166,32
грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ЛекоПро
193,11
Экономия при брони:
-15,00 грн
178,11
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ЛекоПро
166,32
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ЛекоПро
190,54
Экономия при брони:
-39,90 грн
150,64
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ЛекоПро
189,65
Экономия при брони:
-9,15 грн
180,50
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЛекоПро
195,26
Экономия при брони:
-44,62 грн
150,64
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ЛекоПро
191,56
Экономия при брони:
-41,19 грн
150,37
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ЛекоПро
166,32
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ЛекоПро
192,63
Экономия при брони:
-41,99 грн
150,64
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ЛекоПро
166,32
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ЛекоПро
188,01
Экономия при брони:
-21,95 грн
166,06
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ЛекоПро
188,17
Экономия при брони:
-21,99 грн
166,18
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ЛекоПро
200,48
Экономия при брони:
-20,26 грн
180,22
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ЛекоПро
166,32
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ЛекоПро
187,63
Экономия при брони:
-7,52 грн
180,11
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ЛекоПро
166,32
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЛекоПро
166,32
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЛекоПро
166,32
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЛекоПро
191,85
Экономия при брони:
-25,84 грн
166,01
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЛекоПро
192,03
Экономия при брони:
-11,56 грн
180,47
грн
