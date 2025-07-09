Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
263,75
Экономия при брони: -9,83 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,23
Экономия при брони: -53,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,54
Экономия при брони: -18,61 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,54
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,16
Экономия при брони: -56,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,03
Экономия при брони: -21,61 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,99
Экономия при брони: -21,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
233,16
Экономия при брони: -13,88 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
233,16
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,66
Экономия при брони: -13,24 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,59
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
229,23
Экономия при брони: -8,35 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
300,29
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
269,46
Экономия при брони: -15,54 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,29
Экономия при брони: -66,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,67
Экономия при брони: -39,29 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,67
Экономия при брони: -12,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
227,59
Экономия при брони: -6,71 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
326,53
Экономия при брони: -38,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
221,91
Экономия при брони: -13,16 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
232,94
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
300,86
Экономия при брони: -12,40 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,53
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,97
Экономия при брони: -39,29 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,04
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
269,08
Экономия при брони: -15,16 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,82
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
278,20
Экономия при брони: -14,34 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,60
Экономия при брони: -16,28 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
292,00
Экономия при брони: -20,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
268,14
Экономия при брони: -14,22 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,65
Экономия при брони: -44,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,03
Экономия при брони: -23,61 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,99
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,51
Экономия при брони: -48,62 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,51
Экономия при брони: -23,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
236,10
Экономия при брони: -15,22 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,73
Экономия при брони: -48,84 грн