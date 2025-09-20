Киев
О товаре
Цены
Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)
Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 99 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
231,32
Экономия при брони:
-14,65 грн
216,67
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,84
Экономия при брони:
-32,57 грн
305,27
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,86
Экономия при брони:
-110,42 грн
226,44
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,02
Экономия при брони:
-22,00 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,21
Экономия при брони:
-48,45 грн
283,76
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,21
Экономия при брони:
-17,19 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,34
Экономия при брони:
-104,26 грн
225,08
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,27
Экономия при брони:
-14,95 грн
315,32
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,25
Экономия при брони:
-23,38 грн
314,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,94
Экономия при брони:
-46,90 грн
284,04
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,94
Экономия при брони:
-15,92 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,10
Экономия при брони:
-52,06 грн
284,04
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,15
Экономия при брони:
-20,73 грн
314,42
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,08
Экономия при брони:
-106,13 грн
223,95
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,15
Экономия при брони:
-14,73 грн
314,42
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,14
Экономия при брони:
-106,37 грн
224,77
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,08
Экономия при брони:
-16,76 грн
315,32
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,00
Экономия при брони:
-87,48 грн
250,52
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,00
Экономия при брони:
-23,13 грн
314,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,02
Экономия при брони:
-30,63 грн
306,39
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,18
Экономия при брони:
-22,16 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,33
Экономия при брони:
-102,87 грн
224,46
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
326,40
Экономия при брони:
-11,98 грн
314,42
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,97
Экономия при брони:
-102,98 грн
224,99
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,97
Экономия при брони:
-12,95 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,13
Экономия при брони:
-44,19 грн
286,94
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,29
Экономия при брони:
-16,27 грн
315,02
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,11
Экономия при брони:
-104,12 грн
224,99
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,11
Экономия при брони:
-14,24 грн
314,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,46
Экономия при брони:
-113,74 грн
220,72
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
262,88
Экономия при брони:
-13,80 грн
249,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,36
Экономия при брони:
-13,95 грн
314,41
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,36
Экономия при брони:
-13,94 грн
314,42
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
226,64
Экономия при брони:
-37,84 грн
188,80
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
260,54
Экономия при брони:
-11,46 грн
249,08
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,28
Экономия при брони:
-107,56 грн
220,72
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
258,02
Экономия при брони:
-8,94 грн
249,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,59
Экономия при брони:
-102,99 грн
225,60
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,59
Экономия при брони:
-13,27 грн
315,32
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню