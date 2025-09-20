Киев
Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
231,32
Экономия при брони: -14,65 грн
216,67 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,84
Экономия при брони: -32,57 грн
305,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,86
Экономия при брони: -110,42 грн
226,44 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,02
Экономия при брони: -22,00 грн
315,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,21
Экономия при брони: -48,45 грн
283,76 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,21
Экономия при брони: -17,19 грн
315,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,34
Экономия при брони: -104,26 грн
225,08 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,27
Экономия при брони: -14,95 грн
315,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,25
Экономия при брони: -23,38 грн
314,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,94
Экономия при брони: -46,90 грн
284,04 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,94
Экономия при брони: -15,92 грн
315,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,10
Экономия при брони: -52,06 грн
284,04 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,15
Экономия при брони: -20,73 грн
314,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,08
Экономия при брони: -106,13 грн
223,95 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,15
Экономия при брони: -14,73 грн
314,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,14
Экономия при брони: -106,37 грн
224,77 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,08
Экономия при брони: -16,76 грн
315,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,00
Экономия при брони: -87,48 грн
250,52 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,00
Экономия при брони: -23,13 грн
314,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,02
Экономия при брони: -30,63 грн
306,39 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,18
Экономия при брони: -22,16 грн
315,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,33
Экономия при брони: -102,87 грн
224,46 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
326,40
Экономия при брони: -11,98 грн
314,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,97
Экономия при брони: -102,98 грн
224,99 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,97
Экономия при брони: -12,95 грн
315,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,13
Экономия при брони: -44,19 грн
286,94 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,29
Экономия при брони: -16,27 грн
315,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,11
Экономия при брони: -104,12 грн
224,99 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,11
Экономия при брони: -14,24 грн
314,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,46
Экономия при брони: -113,74 грн
220,72 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
262,88
Экономия при брони: -13,80 грн
249,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,36
Экономия при брони: -13,95 грн
314,41 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,36
Экономия при брони: -13,94 грн
314,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
226,64
Экономия при брони: -37,84 грн
188,80 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
260,54
Экономия при брони: -11,46 грн
249,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,28
Экономия при брони: -107,56 грн
220,72 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
258,02
Экономия при брони: -8,94 грн
249,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,59
Экономия при брони: -102,99 грн
225,60 грн
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,59
Экономия при брони: -13,27 грн
315,32 грн
