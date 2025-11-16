Киев
О товаре
Цены
Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)
Интимный гель-смазка Классический (Intimate lubricating gel Classical)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 24 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,95
Экономия при брони:
-79,77 грн
252,18
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,95
Экономия при брони:
-68,00 грн
263,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,40
Экономия при брони:
-15,04 грн
315,36
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,40
Экономия при брони:
-14,79 грн
315,61
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
341,70
Экономия при брони:
-89,52 грн
252,18
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,13
Экономия при брони:
-65,18 грн
263,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,73
Экономия при брони:
-81,82 грн
251,91
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,73
Экономия при брони:
-69,20 грн
264,53
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
334,64
Экономия при брони:
-82,46 грн
252,18
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,64
Экономия при брони:
-70,69 грн
263,95
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
326,62
Экономия при брони:
-12,62 грн
314,00
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
326,62
Экономия при брони:
-12,49 грн
314,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,51
Экономия при брони:
-14,02 грн
314,49
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,51
Экономия при брони:
-13,60 грн
314,91
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,98
Экономия при брони:
-22,16 грн
314,82
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,94
Экономия при брони:
-22,56 грн
315,38
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
326,88
Экономия при брони:
-11,10 грн
315,78
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
326,88
Экономия при брони:
-10,99 грн
315,89
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,23
Экономия при брони:
-18,62 грн
315,61
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
334,23
Экономия при брони:
-18,34 грн
315,89
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
311,33
Экономия при брони:
-18,07 грн
293,26
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,55
Экономия при брони:
-18,94 грн
315,61
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,03
Экономия при брони:
-23,69 грн
314,34
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,99
Экономия при брони:
-24,09 грн
314,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,09
Экономия при брони:
-21,80 грн
315,29
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,09
Экономия при брони:
-21,45 грн
315,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,63
Экономия при брони:
-16,26 грн
314,37
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
344,23
Экономия при брони:
-16,61 грн
327,62
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,76
Экономия при брони:
-22,25 грн
314,51
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,72
Экономия при брони:
-22,22 грн
315,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
343,77
Экономия при брони:
-79,52 грн
264,25
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,13
Экономия при брони:
-52,92 грн
278,21
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,69
Экономия при брони:
-64,58 грн
264,11
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
341,24
Экономия при брони:
-71,88 грн
269,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,53
Экономия при брони:
-22,52 грн
315,01
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,53
Экономия при брони:
-21,99 грн
315,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
345,91
Экономия при брони:
-81,60 грн
264,31
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,19
Экономия при брони:
-63,86 грн
269,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,99
Экономия при брони:
-21,93 грн
315,06
грн
Забронировать
Интимный гель-смазка "Классический" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,99
Экономия при брони:
-21,87 грн
315,12
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню