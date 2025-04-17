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Гематоша (Hematosha)
Гематоша (Hematosha)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется через 53 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Житомирлики
Открыто
Закроется через 53 мин
Житомир, ул. Киевская, 47
229.5 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
230.4 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
17,50
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
283.8 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Партизанская, 13
283.8 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
289.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашгород, ул. Соборная, 17
293.7 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
305.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
320.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется через 53 мин
Березно, ул. Черновола Вячеслава, 3/2
321.0 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется через 53 мин
Березно, ул. Андреевская, 46-А
321.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВИТА плитка 50 г №1
КРИОЛИТ-Д
25,00
грн
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