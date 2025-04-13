Киев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
44,55
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
44,55
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
44,55
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм