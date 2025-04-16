Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
8.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
29.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
38.8 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
24,75
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
48.9 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
Подорожник
Желтые Воды, ул. Богуна Ивана, 42/1
49.0 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Пятихатки, ул. Садовая, 101
60.6 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
49,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
87.2 км
Триофорте® капсулы блистер №12
Фитофарм
44,55
Экономия при брони: -2,25 грн