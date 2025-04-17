Винница (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро