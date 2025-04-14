Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 32 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро