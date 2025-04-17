Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ "ДИАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро