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Альгимакс таблетки жевательные 800 мг, №20 - Одесса (885380) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
90,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Окны, ул. Центральная, 13
Всего: упаковка (1)
94,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
111,46
Экономия: -19,03 грн
92,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 23-Г
Всего: упаковка (1)
97,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
102,14
Экономия: -9,88 грн
92,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
99,16
Экономия: -6,52 грн
92,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
105,10
Экономия: -12,74 грн
92,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 11-Б
Всего: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
112,23
Экономия: -19,80 грн
92,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (2)
107,83
Экономия: -15,60 грн
92,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (2), таблетки жевательные (1)
103,41
Экономия: -10,70 грн
92,71 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
102,95
Экономия: -10,41 грн
92,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
113,28
Экономия: -20,85 грн
92,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: таблетки жевательные (10)
102,73
Экономия: -10,43 грн
92,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
98,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (1)
106,76
Экономия: -14,56 грн
92,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
100,75
Экономия: -8,50 грн
92,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
113,38
Экономия: -20,95 грн
92,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-А
Всего: упаковка (1)
103,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
105,46
Экономия: -12,83 грн
92,63 грн