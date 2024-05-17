Альгимакс таблетки жевательные 800 мг, №20 - Львов (885380) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Львов, просп. Красной Калины, 36
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Львов, ул. Довженко Александра, 1
Бажаемо здоровья
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Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
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Владимир, ул. Князя Василько, 1
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Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Подорожник
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Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
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Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
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Винница, просп. Космонавтов, 36-А
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Бердичев, ул. Здоровья, 1
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Винница, ул. Киевская, 74
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
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Винница, пл. Привокзальная, -
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Черняхов, ул. Владимирская, 4
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Белая Церковь, бульв. Александрийский, 62
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Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 3
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Васильков, ул. Декабристов, 143-Б
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Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
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Киев, ул. Коласа Якуба, 25
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Киев, просп. Берестейский, 89-А