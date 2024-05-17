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Альгимакс таблетки жевательные 800 мг, №20 - Львов (885380) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
105,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
89,51 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: упаковка (1)
81,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: упаковка (1)
105,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -18,50 грн
90,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -12,01 грн
90,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
100,30
Экономия: -7,48 грн
92,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
103,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
Всего: упаковка (1)
95,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -31,01 грн
90,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
Всего: упаковка (1)
94,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
94,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
Всего: упаковка (1)
96,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черняхов, ул. Владимирская, 4
Всего: упаковка (1)
103,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 62
Всего: упаковка (1)
103,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 3
Всего: упаковка (1)
100,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 143-Б
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -31,01 грн
90,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (1)
96,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 25
Всего: упаковка (1)
92,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
92,40 грн