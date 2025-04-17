Киев
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Винница (адрес не указан)
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Аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Экономия при брони: -17,37 грн
49,93 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
40,70 грн
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Закрыто
Открывается в 08:30
Новопокровка, ул. Весича, 2
585.0 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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