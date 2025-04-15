Киев
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
455.9 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Экономия при брони: -17,37 грн
49,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
464.1 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
44,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
481.4 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00 грн
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Открыто
Закроется в 17:00
Новопокровка, ул. Весича, 2
898.1 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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