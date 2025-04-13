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Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Киев
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Доступно в 2 аптеках в Киев
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
44,30
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
12.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Экономия при брони:
-17,37 грн
49,93
грн
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Аптека
Открыто
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Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00
грн
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