Киев
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
44,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
12.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Экономия при брони: -17,37 грн
49,93 грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00 грн
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