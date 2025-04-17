Киев
О товаре
Цены
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Бальзам для губ Колор интенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
133.4 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Экономия при брони:
-17,37 грн
49,93
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
44,30
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Саврань, ул. Мира, 68
383.9 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00
грн
Забронировать
Undefined
Закрыто
Открывается в 08:30
Новопокровка, ул. Весича, 2
414.7 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню