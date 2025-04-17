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Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)

Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
31,94
Экономия при брони: -6,84 грн
25,10 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,11
Экономия при брони: -12,29 грн
78,82 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,39
Экономия при брони: -17,54 грн
79,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
58,40 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
90,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
30,10
Экономия при брони: -2,30 грн
27,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
8,14 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
66,64
Экономия при брони: -3,15 грн
63,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,85
Экономия при брони: -14,63 грн
49,22 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
92,59
Экономия при брони: -17,79 грн
74,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,98
Экономия при брони: -13,53 грн
85,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
58,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
22,24 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,20
Экономия при брони: -5,80 грн
81,40 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -4,50 грн
90,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
85,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,30
Экономия при брони: -4,70 грн
55,60 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
88,30
Экономия при брони: -6,90 грн
81,40 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
18,14 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,00
Экономия при брони: -4,40 грн
55,60 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
37,32
Экономия при брони: -1,04 грн
36,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,42
Экономия при брони: -14,20 грн
49,22 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
83,51
Экономия при брони: -8,71 грн
74,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,31
Экономия при брони: -15,19 грн
83,12 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
50,20 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
74,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
58,50 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
85,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
94,86
Экономия при брони: -20,06 грн
74,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
79,30
Экономия при брони: -17,18 грн
62,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
49,32 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
79,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,60 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
27,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
37,42
Экономия при брони: -7,94 грн
29,48 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,45
Экономия при брони: -16,48 грн
73,97 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,69
Экономия при брони: -9,92 грн
86,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
50,22
Экономия при брони: -10,91 грн
39,30 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,03
Экономия при брони: -17,06 грн
73,97 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,31
Экономия при брони: -10,54 грн
86,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
44,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,15
Экономия при брони: -14,61 грн
51,54 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,23
Экономия при брони: -13,95 грн
85,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,08
Экономия при брони: -10,62 грн
51,46 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,03
Экономия при брони: -16,08 грн
73,95 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,24
Экономия при брони: -16,36 грн
79,88 грн
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