Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
31,94
Экономия при брони: -6,84 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,11
Экономия при брони: -12,29 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,39
Экономия при брони: -17,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
30,10
Экономия при брони: -2,30 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
66,64
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,85
Экономия при брони: -14,63 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
92,59
Экономия при брони: -17,79 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,98
Экономия при брони: -13,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,20
Экономия при брони: -5,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -4,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
88,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
37,32
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,42
Экономия при брони: -14,20 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
83,51
Экономия при брони: -8,71 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,31
Экономия при брони: -15,19 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
94,86
Экономия при брони: -20,06 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
79,30
Экономия при брони: -17,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
37,42
Экономия при брони: -7,94 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,45
Экономия при брони: -16,48 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,69
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
50,22
Экономия при брони: -10,91 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,03
Экономия при брони: -17,06 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,31
Экономия при брони: -10,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,15
Экономия при брони: -14,61 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,23
Экономия при брони: -13,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,08
Экономия при брони: -10,62 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,03
Экономия при брони: -16,08 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,24
Экономия при брони: -16,36 грн