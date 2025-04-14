Киев
Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)

Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 205 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
52,90 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
84,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
56,50 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
85,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
56,50 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
82,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
83,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,89
Экономия при брони: -5,41 грн
57,48 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
57,97
Экономия при брони: -6,27 грн
51,70 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,40
Экономия при брони: -8,12 грн
87,28 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
84,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
41,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,57
Экономия при брони: -4,94 грн
91,63 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,87
Экономия при брони: -18,45 грн
72,42 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,05
Экономия при брони: -6,49 грн
88,56 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
8,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
56,60 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
82,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
24,90
Экономия при брони: -5,54 грн
19,36 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,71
Экономия при брони: -20,26 грн
68,45 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,26
Экономия при брони: -6,83 грн
83,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,10 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -5,40 грн
89,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
85,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
49,20 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
82,10 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
87,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
76,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
23,34
Экономия при брони: -1,08 грн
22,26 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,01
Экономия при брони: -6,35 грн
80,66 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,49
Экономия при брони: -4,64 грн
92,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
43,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,24
Экономия при брони: -3,76 грн
34,49 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
9,46
Экономия при брони: -2,21 грн
7,25 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,81
Экономия при брони: -14,25 грн
84,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
43,80
Экономия при брони: -2,80 грн
41,00 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -5,40 грн
89,80 грн
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