Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,89
Экономия при брони: -5,41 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
57,97
Экономия при брони: -6,27 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,40
Экономия при брони: -8,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,57
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,87
Экономия при брони: -18,45 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,05
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
24,90
Экономия при брони: -5,54 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,71
Экономия при брони: -20,26 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,26
Экономия при брони: -6,83 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
23,34
Экономия при брони: -1,08 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,01
Экономия при брони: -6,35 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,49
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,24
Экономия при брони: -3,76 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
9,46
Экономия при брони: -2,21 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,81
Экономия при брони: -14,25 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
43,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -5,40 грн