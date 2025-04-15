Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
45,31
Экономия при брони: -5,00 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
97,91
Экономия при брони: -10,29 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,20
Экономия при брони: -5,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
87,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,50
Экономия при брони: -6,01 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
98,44
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
6,31
Экономия при брони: -1,51 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
66,28
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,80
Экономия при брони: -4,80 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
19,04
Экономия при брони: -1,16 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
28,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
16,60
Экономия при брони: -0,28 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
89,30
Экономия при брони: -7,70 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
19,04
Экономия при брони: -1,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
24,12
Экономия при брони: -1,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,40
Экономия при брони: -5,40 грн