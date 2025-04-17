Новокаин-Дарница (Novocainum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,33
Экономия при брони: -0,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
57,30
Экономия при брони: -1,72 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
79,20
Экономия при брони: -2,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
30,15
Экономия при брони: -2,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
25,58
Экономия при брони: -4,25 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
74,18
Экономия при брони: -12,13 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,13
Экономия при брони: -21,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,37
Экономия при брони: -9,16 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,95
Экономия при брони: -4,91 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
100,37
Экономия при брони: -7,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,80
Экономия при брони: -5,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
31,66
Экономия при брони: -7,63 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
9,03
Экономия при брони: -1,27 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,54
Экономия при брони: -17,24 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,20
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
59,41
Экономия при брони: -15,57 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,92
Экономия при брони: -11,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
16,84
Экономия при брони: -1,02 грн
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
101,12
Экономия при брони: -21,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Новокаин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница