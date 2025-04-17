Экземестан АС (Exemestane AS)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
353,81
Экономия при брони: -50,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1023,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1053,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
368,89
Экономия при брони: -54,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1080,48
Экономия при брони: -169,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1085,45
Экономия при брони: -166,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1086,06
Экономия при брони: -166,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1129,95
Экономия при брони: -219,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1080,33
Экономия при брони: -169,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн