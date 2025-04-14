Экземестан АС (Exemestane AS)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1087,20
Экономия при брони: -63,83 грн
1023,37 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1084,19
Экономия при брони: -106,62 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1102,88
Экономия при брони: -125,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1117,08
Экономия при брони: -57,40 грн
1059,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1091,98
Экономия при брони: -70,96 грн
1021,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1106,50
Экономия при брони: -84,75 грн
1021,75 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1129,74
Экономия при брони: -106,87 грн
1022,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1040,60 грн