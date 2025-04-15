Экземестан АС (Exemestane AS)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1081,18
Экономия при брони: -48,37 грн
1032,81 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1102,57
Экономия при брони: -124,30 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1015,20
Экономия при брони: -78,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1062,10
Экономия при брони: -125,70 грн