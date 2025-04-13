Экземестан АС (Exemestane AS)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 396 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1052,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1062,10
Экономия при брони: -102,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1128,48
Экономия при брони: -95,33 грн
1033,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1023,82
Экономия при брони: -70,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1089,83
Экономия при брони: -93,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1055,30
Экономия при брони: -58,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1039,90 грн