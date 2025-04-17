Экземестан АС (Exemestane AS)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
708,42
Экономия при брони: -79,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1071,19
Экономия при брони: -143,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1010,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1143,06
Экономия при брони: -119,75 грн
1023,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1031,73
Экономия при брони: -32,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1137,31
Экономия при брони: -40,16 грн
1097,15 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Экземестан-Виста АС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн