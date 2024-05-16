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Авен сикальфат+ крем 40 мл для чувствительной и раздраженной кожи - Киев (889685) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (3)
360,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
350,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
351,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
335,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
335,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
335,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
360,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
Всего: упаковка (1)
335,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (1)
352,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
335,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
360,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн