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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик-мюсли с ягодами черники глазурованный тм "BENEFIT"Цены в аптеках

Батончик-мюсли с ягодами черники глазурованный тм "BENEFIT" 25 г тм Baum Pharm, №1 - Харьков (885496) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (7)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
14,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (7)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (16)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (9)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (11)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (20)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (8)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (17)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (8)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (49)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (7)
14,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (23)
14,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (28)
14,00 грн