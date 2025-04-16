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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Запорожье
(адрес не указан)
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В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
286.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,56
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
286.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,67
Экономия при брони:
-0,01 грн
26,66
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
288.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,62
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
292.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Экономия при брони:
-0,18 грн
26,58
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
Экономия при брони:
-0,04 грн
26,68
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
420.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,57
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,41
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
434.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
Экономия при брони:
-0,43 грн
26,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
434.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69
Экономия при брони:
-0,34 грн
26,35
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
434.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,51
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
438.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,56
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,40
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
439.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
439.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Экономия при брони:
-0,08 грн
26,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
440.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
Экономия при брони:
-0,33 грн
26,39
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
442.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,44
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
443.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
Экономия при брони:
-0,05 грн
26,73
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
443.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
446.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,44
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 21
450.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Львовская, 22
452.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
453.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,51
Экономия при брони:
-0,20 грн
26,31
грн
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