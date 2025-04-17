Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,41
Экономия при брони: -0,09 грн
Здорова родина
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
5.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
Экономия при брони: -0,15 грн
Здорова родина
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Литин, ул. Соборная, 33
31.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
33.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Брацлав, ул. Независимости, 3
56.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони: -0,19 грн
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Экономия при брони: -0,08 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
73.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
Экономия при брони: -0,32 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Маложитомирская, 2
74.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
27,24
Экономия при брони: -0,25 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
77.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Аптека семейная
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,68
Экономия при брони: -0,34 грн
Здорова родина
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
80.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
91.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,85
Экономия при брони: -0,36 грн
Здорова родина
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Сквира, ул. Соборная, 19
100.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
101.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
106.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А
109.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
110.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм