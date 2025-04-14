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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Одесса
(адрес не указан)
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В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
276.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
276.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
280.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
Экономия при брони:
-0,19 грн
26,62
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
291.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Экономия при брони:
-0,32 грн
26,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
307.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,38
Экономия при брони:
-0,01 грн
26,37
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
318.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,60
Экономия при брони:
-0,26 грн
26,34
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
337.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,67
Экономия при брони:
-0,36 грн
26,31
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
341.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони:
-0,20 грн
26,55
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
343.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
343.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,66
Экономия при брони:
-0,03 грн
26,63
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
344.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,46
Экономия при брони:
-0,13 грн
26,33
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,85
Экономия при брони:
-0,45 грн
26,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
345.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Экономия при брони:
-0,27 грн
26,49
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
348.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
349.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
363.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
367.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
368.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,53
Экономия при брони:
-0,06 грн
26,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Литин, ул. Соборная, 33
370.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,59
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
384.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50
Экономия при брони:
-0,06 грн
26,44
грн
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