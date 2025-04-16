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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Николаев
(адрес не указан)
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
255.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
278.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
Экономия при брони:
-0,05 грн
26,59
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
281.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55
Экономия при брони:
-0,19 грн
26,36
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
284.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,59
Экономия при брони:
-0,12 грн
26,47
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
284.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,65
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
309.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,74
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
314.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
355.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
355.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,85
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
367.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
368.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
Экономия при брони:
-0,32 грн
26,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
372.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,59
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
380.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,42
Экономия при брони:
-0,04 грн
26,38
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
385.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони:
-0,06 грн
26,69
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
385.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,59
Экономия при брони:
-0,03 грн
26,56
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
386.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,49
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
390.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
392.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,74
грн
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