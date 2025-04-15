Киев
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)

Валериана Бауер (Valeriana Bauer)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Львов
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82 грн
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Экономия при брони: -0,13 грн
26,69 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
Экономия при брони: -0,18 грн
26,52 грн
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Экономия при брони: -0,41 грн
26,35 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
Экономия при брони: -0,04 грн
26,76 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
27,14 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сосновка, ул. Галицкая, 7
53.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
63.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,46
Экономия при брони: -0,11 грн
26,35 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 53
64.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1-А
64.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
64.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
65.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
Экономия при брони: -0,12 грн
26,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
65.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Экономия при брони: -0,45 грн
26,34 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
65.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62 грн
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