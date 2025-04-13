Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
Экономия при брони: -0,23 грн
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
7.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
9.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Йод
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
10.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,77
Экономия при брони: -0,10 грн
Здорова родина
Киев, ул. Львовская, 22
10.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
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Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
19.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Экономия при брони: -0,23 грн
Здорова родина
Гора, ул. Центральная, 20-А
25.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
60.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Сквира, ул. Соборная, 19
100.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Экономия при брони: -0,17 грн
Здорова родина
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
134.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Экономия при брони: -0,06 грн
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
145.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,48
Экономия при брони: -0,15 грн
Здорова родина
Коростень, ул. Шевченко, 78
145.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони: -0,28 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
149.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,74
Экономия при брони: -0,06 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
153.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
153.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
157.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
Экономия при брони: -0,20 грн