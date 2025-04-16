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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Кривой Рог
(адрес не указан)
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В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
184.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
194.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
Экономия при брони:
-0,16 грн
26,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
195.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,47
Экономия при брони:
-0,04 грн
26,43
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
199.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50
Экономия при брони:
-0,07 грн
26,43
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Экономия при брони:
-0,08 грн
26,63
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
311.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Экономия при брони:
-0,02 грн
26,74
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
311.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Экономия при брони:
-0,08 грн
26,63
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
311.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50
Экономия при брони:
-0,06 грн
26,44
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
329.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
339.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
341.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Экономия при брони:
-0,31 грн
26,48
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
341.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,45
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
343.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
Экономия при брони:
-0,23 грн
26,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
345.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
346.2 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
351.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
351.3 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,77
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
351.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,53
Экономия при брони:
-0,14 грн
26,39
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
351.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,67
Экономия при брони:
-0,36 грн
26,31
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
357.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Экономия при брони:
-0,13 грн
26,69
грн
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