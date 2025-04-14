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Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Валериана Бауер (Valeriana Bauer)
Харьков
(адрес не указан)
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
306.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
309.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
325.4 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
386.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,72
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
392.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
401.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
402.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Экономия при брони:
-0,38 грн
26,45
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
405.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
405.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,66
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
405.1 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
Экономия при брони:
-0,38 грн
26,43
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
406.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Экономия при брони:
-0,33 грн
26,42
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
414.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61
Экономия при брони:
-0,12 грн
26,49
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Львовская, 22
420.8 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
472.5 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
512.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,41
Экономия при брони:
-0,09 грн
26,32
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
512.9 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
531.7 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
541.6 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
Экономия при брони:
-0,07 грн
26,77
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
544.0 км
Валериана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
грн
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